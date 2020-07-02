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Политика Сегодня, 20:3937
Концепт налоговой амнистии представили в финкомитете Рады

Финансовый комитет Верховной рады завершил работу над концептом налоговой амнистии.

Сейчас депутаты ждут, когда президент Владимир Зеленский внесет соответствующий законопроект в парламент.

Об этом в интервью агентству "Лига" рассказал глава финкомитета Данил Гетманцев

Как заявил нардеп, нулевое декларирование будет добровольным, ведь украинцы не обязаны подавать информацию о своем имуществе или доходах за любой период. Будут декларироваться только те активы и доходы, которые были получены без уплаты налогов.

"Если ты получал зарплату за весь период времени и платил налоги, она не должна быть легализована, потому что она легальная. Это же касается любых легальных доходов", - пояснил он.

Гетманцев отметил, что амнистия не предусматривает освобождение от ответственности за уклонение от налогообложения, а также административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.

Также амнистия не будет распространяться на взятки коррупционеров. Однако, декларации граждан не смогут использовать в качестве доказательства в судебных процессах или следствиях.

"Ставки. Общая - 5% для денег, размещаемых на банковском счете, 9% - для размещенных за рубежом. Если речь идет о наличных в Украине, то это 18%. 2,5% мы даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ. 0% - для корпоративных прав", - добавил нардеп.

Глава финкомитета подчеркнул, что эта концепция уже согласована с Международным валютным фондом.

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Теги: news, новости, Украина, Налоговая, Амнистия, 7dniv, 7dnivinfo  
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