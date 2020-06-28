 

Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа

Политика Сегодня, 10:4231
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа

Сегодня, 7 июля, Конституционный суд Украины начнет рассмотрение представления группы нардепов о соответствии Основному закону, так называемого закона о тотальной украинизации.

В связи с этим партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, в котором потребовала прекратить дискриминацию русскоязычных украинцев.

Заявление размещено на официальном сайте политсилы.

"Право говорить, учиться и получать информацию на родном языке - неотъемлемые естественные права каждого человека. В демократическом государстве их обеспечение является обязанностью для власти. Но в Украине Зеленского в основе языковой и культурной политики лежат не права и Конституция, а националистические догмы и прихоть чиновника. 

Сегодня по данным социологических исследований в Украине 54% граждан постоянно говорят на русском языке или используют его в быту наряду с украинским. Но ведущий член Зе-команды Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть не русский, а английский.

Об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ. Причем, использование английского языка для украинских граждан он считает обязательным. Видимо, чтобы легче было понимать желания кредиторов и новых хозяев украинских предприятий и земли. 

Позиция Данилова – свидетельство откровенно антидемократической и дискриминационной политики, которую нынешняя власть проводит в отношении русскоязычных граждан Украины. На выборах Владимир Зеленский обещал "не давить" русский язык. Президент Зеленский был готов отменить языковую дискриминацию и обеспечить права русскоязычных граждан. Еще летом 2019 года допускал особый статус русского языка для Донецка и Луганска. Но сегодня давление на русский язык только усиливается. Принятые Зе-командой и подписанные президентом Зеленским законы превращают украинцев, говорящих по-русски, в людей второго сорта. 

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить языковую дискриминацию. Обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. Внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать право свободно использовать русский и языки других национальных общин в культурной и общественной жизни Украины. Обеспечить право получать образование на русском языке для детей, по желанию их родителей. Прекратить политику принуждения, штрафов и наказаний в языковой и культурной политике", - заявили в Оппоплатформе.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, КСУ, Язык, 7dniv, 7dnivinfo  
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