 

Новое правительство сформировали во Франции

Политика Сегодня, 11:3215
Новое правительство сформировали во Франции

В Елисейском дворце объявили состав нового кабинета министров Франции во главе с премьер-министром Жаном Кастексом.

Задача правительства - преодолеть коронавирусный кризис, худший со времен Второй мировой войны, и дать новый импульс президентству Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает France24 и телеканал LCL 

Свои посты в новом кабинете сохранили министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Кроме того, остались на должностях министр управления территориями и связями с территориальными общинами Жаклин Гуро и министр высшего образования, науки и инноваций Фредерик Видаль.

На должность министра внутренних дел вместо Кристофа Кастанера перешел экс-глава министерства бюджета Жеральд Дарманен. Дарманен возглавил МВД несмотря на обвинения, что он изнасиловал женщину в 2009 году. Политик опроверг обвинения, и они были сняты в 2018 году. Но в начале 2020 года апелляционный суд распорядился возобновить расследование.

Министерство юстиции возглавил Эрик Дюпон-Моретти. Он был адвокатом Джулиана Ассанжа во Франции. Дюпон-Моретти известен также рекордным количеством побед в судебных процессах.

Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Жульен Денорманди, а Амели де Мончален - министром трансформации и государственной службы.

Министерство культуры возглавила Розлин Башло, которая неоднократно занимала высокие должности при президентах Шираке и Саркози.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: новости, Украина, news, Франция, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

В отставку подал премьер Франции
В отставку подал премьер Франции
3-июл-2020, 12:57
И.о. министра образования Кабмин назначил Шкарлета
И.о. министра образования Кабмин назначил Шкарлета
25-июн-2020, 18:43
Постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду
Постановление о назначении Шкарлета министром образования внесли в Раду
17-июн-2020, 22:21
Лидера
Лидера "Аль-Каиды" в Магрибе убили французские военные
7-июн-2020, 06:00
Перенести выборы предложили во Франции
Перенести выборы предложили во Франции
21-мая-2020, 10:36

Последние новости

11:46
События
О готовности Украины ко второй волне пандемии рассказали в Минздраве
11:32
Политика
Новое правительство сформировали во Франции
11:22
События
Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
10:56
События
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
10:47
События
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
10:44
События
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
10:42
Политика
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа
10:32
События
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
10:30
События
Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов
10:22
События
Полеты между Италией и Украиной возобновил Ryanair
09:46
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)
09:04
Политика
Жителей Донбасса и Крыма заложниками назвал Резников
06:00
События
Условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС разъяснили в МИД
03:00
События
Для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ потребуется меньше недели
01:00
События
Более 20 млрд кубометров газа накопили в украинских хранилищах
Вчера, 2020-07-06
21:53
Экономика
Новый налог для малых фермеров
20:43
События
Карантин ослабляет Львовская область
20:41
Политика
Детали встречи с Зеленским после которой подал в отставку рассказал Смолий
20:39
Политика
Концепт налоговой амнистии представили в финкомитете Рады
18:58
События
В арендованной квартире на Прикарпатье, мужчина задушил сожительницу-россиянку и повесился сам

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.07 (состоянием на 09:00)2824
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.07 (состоянием на 09:00)2267
Главе набсовета ПриватБанка государство платит по 2 тысячи долларов в день2028
Масштабную акцию протеста устроили в центре Киева1042
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми510
Хорватия открылась для украинцев. Что нужно знать о правилах въезда и отдыха365
Тимошенко: нужно остановить выкачивание денег из экономики296

Досуг

В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Краткий обзор главных преимуществ и серии Legacy от бренда Puma.
Вчера, 20:5590
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы,
Вчера, 20:5392
Медальон: особенности украшения и его выбора
Медальон: особенности украшения и его выбора
Выбираем и правильно носим медальон: советы от ювелирного магазина
Вчера, 20:4484
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
На что обращать внимание при выборе детской обуви? Как правильно определить размер обуви для ребенка? 8 основных моментов, которые обязательно необходимо проверить перед покупкой.
5-июл-2020, 10:24149
Оригинальные органайзеры на подарок
Оригинальные органайзеры на подарок
Корпоративный органайзер – отличный подарок сотрудникам компании и любым офисным работникам. Бизнес органайзеры помогают держать в порядке рабочий стол и хранить в одном месте канцелярские принадлежности.
3-июл-2020, 19:03176
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
2-июл-2020, 18:15147

События

О готовности Украины ко второй волне пандемии рассказали в Минздраве
О готовности Украины ко второй волне пандемии рассказали в Минздраве
Украина обеспечена месячным запасом тест-систем на коронавирус
Сегодня, 11:460
Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге
Сегодня, 11:2223
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
По данным NYT, Трамп еще в марте 2020 года знал о подкупе РФ талибов для убийства военных США
Сегодня, 10:5638
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию членов преступной этнической группировки.
Сегодня, 10:4738
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
Во вторник, 7 июля на мировых биржах цены на нефть эталонных марок Brent и WTI опускаются.
Сегодня, 10:4435
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
Исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери заявил, что в Евросоюзе рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ, пересечение которых было ограничено из-за Covid-19.
Сегодня, 10:32104
7 Днів