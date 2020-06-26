Обыски в Крыму осудили у Зеленского

Представительство президента Украины в Крыму осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

Такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У Зеленского заявили, что в Крыму преследуют каждого гражданина с активной гражданской позицией.

"Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах за политически мотивированными делами, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль Ибрагимов Исмет, Суфьяном Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим", - говорится в заявлении.