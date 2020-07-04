В нарушении закона сознался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении законодательства.

Он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в 2019 году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций еще на 5,2 млн гривен.

"Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 партиях.