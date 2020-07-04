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Политика Сегодня, 19:2433
Ряд инициатив по интеграции с ЕС готовит Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень".

При этом он отметил, что Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает правительственный портал. 

По его словам, правительство видит Украину такой, которая продолжает политическое и экономическое движение в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

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Теги: news, новости, Украина, Интеграция, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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