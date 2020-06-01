Мэр Ужгорода, находящийся под залогом в уголовном производстве попал в ТОП-10 рейтинга градоначальников с высоким риском коррупции

В рейтинге "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции" мэр Ужгорода Богдан Андреев вошёл в 10-ку самых коррумпированных в Украине.

Лучше результаты показали лишь мэры Львова, Тернополя и Винницы.

Как сообщает "Обозреватель", рейтинг учитывал как прозрачность распределение бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни).

Некоторые из критериев рейтинга:

есть ли уголовные производства против местных чиновников;

публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределения бюджетных средств;

как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т.п);

принято ли решение о проведении допороговых торгов;

принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;

опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда;

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, к примеру, наследство городского главы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные тяжбы в отношении мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки.

Пятерка лучших: кто получил высокие оценки

Винница (Сергей Моргунов)

Тернополь (Сергей Надал)

Львов (Андрей Садовой)

Житомир (Сергей Сухомлин)

Хмельницкий (Александр Семчишин)



Полный рейтинг мэров: где самый высокие риски коррупции

*Первыми в рейтинге оказались те города, которые получили худшую оценку. Соответственно, последний город в рейтинге – получил лучшую совокупную оценку.

Чернигов (Владислав Атрошенко) 29 баллов

Одесса (Геннадий Труханов) 31 балл

Николаев (Александр Сенкевич) 32 балла

Полтава (и.о. Александр Шамота) 35 баллов

Луцк (и.о. Григорий Пустовит) 37 баллов

Черкассы (Анатолий Бондаренко) 40 баллов

Киев (Владимир Кличко) 41 балл

Харьков (Геннадий Кернес) 42 балла

Херсон (Владимир Николаенко) 44 балла

Ровно (Владимир Хомко) 46 баллов

Суммы (Александр Лысенко) 47 баллов

Запорожье (Владимир Буряк) 47,5 баллов

Ужгород (Бондан Андриев) 48 баллов

Черновцы (Алексей Каспрук) 50 баллов

Днепр (Борис Филатов) 51 балл

Ивано-Франковск (Руслан Марцинкив) 53 баллов

Кропивницкий (Андрей Райкович) 55 баллов

Хмельницкий (Александр Семчишин) 57 баллов

Житомир (Сергей Сухомлин) 60 баллов

Львов (Андрей Садовой) 61 балл

Тернополь (Сергей Надал) 62 балла

Винница (Сергей Моргунов) 62,5 балла

"Важно! Рейтинг базируется на оценочных суждениях редакции и привлеченных экспертов и не претендует на полную достоверность, однако при этом характеризует общую ситуацию в конкретном городе", – говорят авторы.

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