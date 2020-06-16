"Лесной сепаратизм", или Как Великобычковское ЛМХ не выполняет распоряжения Киева

На Раховщине во второй раз пытаются назначить руководителя одного из лесхозов района.

Речь о Великобычковском ЛМХ, коллектив которого настолько "сплоченный" и "сориентирован" на своего бывшего директора, что ни приказы Гослесагентства, не говоря уже об указаниях областного управления, здесь серьезно не воспринимают, сообщает "Первый".

Все бы ничего, пишет издание, вот только вышеупомянутый руководитель Юрий Сойма в феврале 2020 г. был уволен с должности директора Великобычковского ЛМХ с особой пометкой в сообщении тогдашнего главы Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого – "об очищении отрасли". Однако уволить наемного директора столичному чиновнику было непросто: не только коллектив препятствовал этому, даже руководство Раховского района дважды отказывалось согласовать кадровое решение. И все же 27 февраля в связи с окончанием срока действия контракта Юрия Сойму сняли с должности.

Не желая оставлять хлебное место, он оперативно устраивается главным лесничим, то есть при отсутствии нового директора фактически продолжил руководить лесхозом.

Лояльные к Сойме и связанные с ним финансово лесники разработали четкий "механизм сопротивления" Гослесагентству, чтобы отстоять устоявшиеся схемы незаконного обогащения. Сценарий очень простой: бойкотировать любое назначение и создать картинку народной любви "эффективного и незаменимого руководителя", которым за годы пребывания на посту сам себя позиционировал Юрий Сойма. Однако за ним, и это подтверждает целый ряд расследований и публикаций в СМИ, тянется длинный коррупционный шлейф.

Отмывание средств, незаконные рубки леса, раздача должностей родственникам, собственный отраслевой бизнес – это только верхушка айсберга. На него было заведено несколько уголовных дел, учитывая скандалы, в которые тот попадал и за что подвергался общественному порицанию, такие как убийство оленя зимой 2016 г. и другие факты браконьерства.

Юрий Сойма проходит и по делу хищения государственных средств. Так, вместе с сыном, который управляет нижним складом лесхоза, и главным инженером, совместно с представителями ряда предприятий, которые занимаются реализацией топлива, спецтехники, и нескольких частных предприятий из круга приближенных лиц, как вот ЧП "Лещина", ЧП "Суламита", ООО "Сойма С.М.", ООО "Березнай В.В." и др., они наладили преступную схему хищения средств государственного предприятия. Используя родственные связи, движимый жаждой наживы Юрий Сойма осуществлял передачу неучтенной древесины своему родному брату, который через ФЛП "Сойма С.М." и ООО "Сойма Н.М." и ряд других предприятий реализовывал ее на территории Украины и за рубеж. Еще один способ отмывания средств – заключение фиктивных договоров о выполнении работ и услуг. Получение и перечисление средств осуществляли через подставное лицо ООО "Березнай В.В.", печать которого находилась у сына директора и использовалась ими при расчетах за якобы выполненные работы, получении откатов и пр.

И больше всего репутация Юрия Соймы пострадала в результате недавнего скандала, который вышел далеко за пределы Закарпатья и даже Украины. Речь идет о расследовании поставки сырья для мебельного гиганта "IKEA", в частности комплектующих к одной из моделей стула, древесину для которого заготавливают именно на территории Великобычковского ЛМГ. И, как оказалось, с нарушениями. Так, расследователи британской неправительственной организации Earthsight доказали, что подавляющее большинство сырья рубится незаконно. Более того, в сезон тишины, когда любая хозяйственная деятельность в лесу запрещена в связи с активным размножением диких животных. Это критические нарушения сертификата FSC, которое лесхоз получил в 2016 году. ООО "ВГСМ", которое напрямую покупает древесину из лесхоза для ее дальнейшей переработки и изготовления деталей популярной модели стула, не могло не знать о нарушениях лесозаготовки, установленных согласно выводам расследования.

Интересно и то, что вся продукция, которую поставляют на ВГСМ, идет через пилораму родного брата Юрия Соймы. При этом завезенный лес на пилораме сортируется: пиловочник экспортируется за границу, а техсырье рубится для ООО "ВГСМ". Полученные от экспорта средства Юрий Сойма присваивает себе. Схема выгодна, даже несмотря на то, что ООО "ВГСМ" задолжало лесхозу 4.5 млн грн, что является нарушением закона.

Поэтому, чтобы прикрыть существующие схемы и не нести ответственность за хищение средств и нарушение закона, Юрий Сойма, используя свое влияние, накопленное состояние и "покровителей", более всего стремится остаться на посту директора. Даже несмотря на то, что на эту должность со второй попытки Гослесагентство пытается назначить другого.

Источник