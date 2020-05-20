Меморандум с Россией о борьбе с терроризмом расторгла Украина

Кабинет министров принял решение о прекращении действия меморандума с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Меморандум расторгли 8 июля 2020 года.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Этот меморандум был подписан 8 лет назад - 12 июля 2012 года в Ялте.

Напомним, в июне в украинском правительстве инициировали выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маргетингових центров.