Платить украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат предлагает Кабмин

Кабинет министров предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат.
Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на своем заседании в среду, 8 июля.
"Кабмин рассмотрел проект закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан", - отметил парламентарий.
В законе прописаны и источники таких выплат. При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.