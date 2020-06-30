Платить украинцам компенсации за задержку пенсий и зарплат предлагает Кабмин

Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация

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