Был назначен новый языковой омбудсмен

Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым Уполномоченным по защите государственного языка.

На должность претендовали таже Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Соответствующее решение было принято правительством 8 июля, сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

"Сегодня путем рейтингового голосования на должность Уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича", - написал Мокан.

Тарас Креминь был кандидатом от уполномоченного по правам человека. С 2014 по 2019 года он был народным депутатом от партии "Народный фронт". Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

Напомним, ранее должность языкового омбудсмена в Украине занимала Татьяна Монахова. Она была назначена на должность в ноябре 2019 года, однако в конце апреля заявила, что уходит в отставку. До этого она сообщала, что с момента назначения не получала заработную плату, так как не был сформирован секретариат языкового омбудсмена.