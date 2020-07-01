От меры пресечения для Порошенко отказалось обвинение

Прокуроры отказались от меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила завершить досудебное расследование по делу о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В связи с завершением расследования избирать меру пресечения Порошенко не нужно.
По словам прокурора, продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.
При этом Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по данному делу.
Отметим, Петр Порошенко подозревается в том, что в 2018 году приказом склонил главу Службы внешней разведки Егора Божока к превышению им власти и служебных полномочий.