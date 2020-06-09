Гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области дали боевики

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы получила гарантии режима безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил первый замглавы украинской делегации ТКГ Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По его словам, на заседании ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская делегация обратилась с просьбой установить гарантии безопасности для полетов авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано

Координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.

Отметим, переговоры начались в 13:00. Это уже третье заседание ТКГ, которое происходит при участии переселенцев из ОРДЛО в составе украинской делегации.