Жена экс-министра обороны зайдет вместо Вакарчука

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую.

Она зайдет в Верховную раду вместо Святослава Вакарчука, который ранее сложил мандат.

Об этом РБК-Украина сообщили в ЦИК.

Так, 8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия признала ее избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

На сайте ЦИК указано, что Свидерская родилась 25 февраля 1989 года, имеет высшее образование. Является директором норвежской компании ООО "Айсе Хидро Юкрейн" и проживает в Киеве. Она была включена в избирательный список

партии "Голос" под № 19.

Отметим, Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.