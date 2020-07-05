В снятии иммунитета с Логвинского отказал ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал украинским правоохранительным органам в снятии иммунитета с бывшего народного депутата Георгия Логвинского.

ЕСПЧ также констатировал факт давления со стороны НАБУ на участников процесса.

Об этом сообщил сам экс-нардеп у себя в Facebook.

На Логвинского распространяется иммунитет от уголовного преследования, поскольку его жена Анна Юдковская является судьей ЕСПЧ от Украины.

По словам экс-нардепа, решение ЕСПЧ является "историческим".

"Суд полностью отверг доводы Генеральной прокуратуры и НАБУ, и это несмотря на то, что согласно Генеральному соглашению "Суд не только может, но и обязан снять иммунитет, если это мешает следствию", что означает, что лишь наличие формального основания для расследования достаточно для снятия иммунитета", - написал депутат.

При это он отметил, что ЕСПЧ констатировал нарушение международного права и наличие фактов давления на участников процесса - адвокатов, свидетелей и экспертов. Кроме того, суд подтвердил факт незаконных негласных следственных действий со стороны антикоррупционных органов.

Логвинский подчеркнул, что решение ЕСПЧ является обязательным для всех стран-членов Совета Европы, а факты, установленные судом, являются преюдициальными (принятые без проверки доказательств - ред.).

"Сотрудникам правоохранительных органов грозит до 15 лет лишения свободы за указанные действия. Надеюсь, что как обещали и генеральный прокурор, и президент - их не будут "крышевать", - добавил экс-нардеп.

Отметим, НАБУ уже отреагировало на это решение суда и заявило, что прекращает следствие в отношении Логвинского до истечения срока действия иммунитета.

Напомним, так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но те отказались вернуть его. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ этот документ принял и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.