На возможность проведения нормандского саммита в августе ответили в РФ

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для проведения нового нормандского саммита сегодня нет.

В России считают, что причина в текущей позиции Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС.

По его словам, саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное", - заявил он.