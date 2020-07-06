На возможность проведения нормандского саммита в августе ответили в РФ

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для проведения нового нормандского саммита сегодня нет.
В России считают, что причина в текущей позиции Украины.
Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС.
По его словам, саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.
"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное", - заявил он.