Возврат ОРДЛО в Украину только на условиях децентрализации допускают у Путина

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, предложил Украине к ближайшему заседанию контактной группы представить проект закона о поправках относительно оккупированных территорий.

Он считает, что без них невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбаса.

Об этом Дмитрий Козак рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации было основано на информации от самого украинского правительства.

"Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен",- сказал Козак.

Также он добавил, что вокруг особого статуса и децентрализации ведется много дискуссий. Он привел пример с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым, который заявляет что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации.

Однако он считает, что для этого сперва необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации.

"Никто этой децентрализации, этих поправок не видел - ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле",- добавил Дмитрий.