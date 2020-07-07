Компенсации и мониторинг: приняты меры в связи с пожарами в Луганской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла комплекс мер для ликвидации последствий пожаров в Луганской области.

В частности, правительство определило суммы компенсаций пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пострадавшим от пожаров в Луганской области будут выплачены компенсации аналогичные тем, которые получили жертвы наводнении в западных областях.

"За полностью утраченный дом - 300 тысяч грн, 50 тысяч - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - сказал премьер.

Также он поручил Луганской облгосадминистрации оперативно подготовить список всех пострадавших и передать его в Кабмин для выделения и перечисления средств компенсаций.

Кроме этого комиссия ТЭБ и ЧС поручила всем облгосадминистрациям принять ряд мер по предупреждению лесных пожаров в летний период:

установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;

обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;

организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;

обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.

Также должно быть организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов.