На выборах в Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство граждан страны отдали бы свой голос за партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа".

Об этом этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией RTS.

Так, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.,) готовы отдать голос 21,7% украинцев, за "Слугу народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 27,1%.

В первой пятерке также "Европейская солидарность" (16,1%), "Батькивщина" (7,6%) и "Партия Шария" (4,7%).

Социологическое исследование проводились компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 4 по 8 июля 2020 года. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов опроса — +/- 2,5%.

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