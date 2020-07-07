О подготовке законопроекта о правах нацменьшинств заявили у Зеленского

В четверг, 9 июля, в ходе рассмотрения в Конституционном суде закона о тотальной украинизации представитель президента Федор Вениславский, который ранее говорил о безосновательности его отмены, заявил, что рабочая группа готовит законопроект о правах национальных меньшинств.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Вениславский уточнил, что рабочая группа, разрабатывающая законопроект, создана на базе Минкульта.

"Рабочая группа работает, будут организованы широкие публичные дискуссии, а осенью выйдем на его принятие", - сказал Федор Вениславский.

Напомним, авторы обращения в Конституционный суд считают, что закон о тотальной украинизации должен быть отменен, поскольку он, вопреки положениям Конституции, направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам.

Также мы писали, что дебаты по закону начались 7 июля и продолжились сегодня, 9-го числа. В первый день представитель президента, озвучивая позицию главы государства, заявил, что оснований для отмены закона нет. "Страна" разбиралась, почему президент поддержал тотальную украинизацию.