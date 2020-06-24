Мэра Сеула Пак Вон Суна сегодня нашли мертвым

В четверг, 9 июля, в Южной Корее пропал без вести мэр Сеула Пак Вон Сун. О его исчезновении заявила дочь, правоохранители разыскивали градоначальника несколько часов.

После чего власти Южной Кореи обнаружили тело Пак Вон Суна.

Об этом сообщает агентство Yonhap, в четверг, 9 июля.

Так, девушка сообщила, что ее отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. По ее словам, он выключил телефон. Отмечается, что дочь мэра подала заявление спустя 4-5 часов после исчезновения. Правоохранительные органы провели масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак. Через несколько часов китайские СМИ сообщили, что мэра Сеула нашли мертвым.

Сообщается, что городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на "неизбежные обстоятельства". Там также рассказали, что Вон сун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

Отметим, что Пак Вон Сун является мэром Сеула с 2011 года. Он занял свой пост в 2011 году будучи беспартийным В 2012-м он вступил в объединенную демократическую партию.