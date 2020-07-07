Кредитования Украины после отставки Смолия условия назвал МВФ

Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Такие условия сотрудничества заложены в программе Stand by Украины с МВФ.

Об этом представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, при бывшем главе НБУ Якове Смолие регулятор эффективно внедрял взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику. Он также отметил важность, чтобы эту политику продолжил и новый будущий глава.

Он также отметил, что нынешняя программа МВФ базируется на сохранении системы независимости Нацбанка и на продолжении политики инфляционного таргетирования, плавающего курса, накопления международных резервов и укрепления финансового сектора.

"Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - сказал Люнгман.

Он также пояснил, почему центральный банк должен быть независимым.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - сказал он.

По его словам, "безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблем в финансовом секторе, низкого уровня экономического роста и высокого уровня безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине".