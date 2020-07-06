 

Снизить размер будущего налога для фермеров решили в Раде

Политика Сегодня, 20:2639
Снизить размер будущего налога для фермеров решили в Раде

Финансовый комитет Верховной рады решил снизить размер будущего налога для малых фермеров. 

Соответствующее решение комитет принял в ходе заседания.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. 

Глава комитета Данил Гетманцев рассказал, что к нему обратилась группа народных депутатов с предложением вернуться к рассмотрению законопроектов №3131 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции" и альтернативного к нему №3131-1. Парламентарии просили пересмотреть решения, принятые комитетом 3 июня.

После консультаций в профессиональных кругах и с депутатами Рады в законе предлагают снизить минимальную сумму налогов на гектар (НДФЛ, фиксированный налог, налог на прибыль, налог на землю, ЕСВ) для производителей и физических лиц. Снизить предлагается с 1400 гривен на гектар до чуть более 1200 гривен на гектар (показатель определяется как процент от нормативной оценки земли).

В случае, если такая сумма налогов меньше установленной, разница доплачивается в местные бюджеты.

"Также проектом вводится переходный период для тех, кто регистрируется как семейные фермы. Первые два года налоговая нагрузка для них будет нулевой с последующим постепенным ростом до 2025 года", - информируют в Раде.

Ожидается, что это решит одну из основных проблем законопроекта - проблему единоличников.

Нардепы при обсуждении отметили, что в доработанном варианте закона сняли много вопросов, но все равно будут вносить свои предложения при подготовке проекта ко второму чтению.

Также члены комитета заявили о необходимости доработки системы нормативно-денежной оценки земель, которая является базой для налогообложения, чтобы она была более справедливой.

"Поддержать редакцию подготовленного законопроекта ... Внести на рассмотрение Верховной рады подготовленный в комитете проект и рекомендовать Верховной раде включить его в повестку дня и принять за основу", - решили в ходе заседания комитета.

Отметим, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики не видит рисков коррупции в законопроекте №3131, который предлагает новый налог для малых фермеров.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo, налоги, фермеры  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Новый налог для малых фермеров
Новый налог для малых фермеров
6-июл-2020, 21:53
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
Уволить главу АМКУ Терентьева рекомендуют Раде
2-июл-2020, 18:25
Создать Единый портал сообщений о коррупции рекомендуют Раде
Создать Единый портал сообщений о коррупции рекомендуют Раде
1-июл-2020, 12:02
Рассмотреть вопрос об отставке Авакова рекомендовал нардепам профильный комитет Рады
Рассмотреть вопрос об отставке Авакова рекомендовал нардепам профильный комитет Рады
17-июн-2020, 18:21
Закон о двойном гражданстве Рада может отправить на доработку
Закон о двойном гражданстве Рада может отправить на доработку
18-мая-2020, 15:02

Последние новости

22:09
Политика
После закрытия сессии Рады могут назначить главу Нацбанка
21:21
События
Снова пытались подкупить главу Фонда госимущества
20:39
События
Антитеррористические учения в Черном море провела СБУ
20:29
События
Лесной пожар локализовали в Луганской области
20:26
Политика
Снизить размер будущего налога для фермеров решили в Раде
20:23
События
В экстренном порядке обменять одного из пленных Украина просит РФ
20:20
Политика
Кредитования Украины после отставки Смолия условия назвал МВФ
18:02
Политика
Мэра Сеула Пак Вон Суна сегодня нашли мертвым
18:00
События
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
17:59
Политика
Были опубликованы скандальные записи разговора Порошенко с Путиным
17:50
Политика
Нардеп Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новую часть записей телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко
17:02
События
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
16:58
Политика
О подготовке законопроекта о правах нацменьшинств заявили у Зеленского
16:53
Политика
На выборах в Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос
14:49
Политика
Кулеба: об уступках Венгрии речь не идет, проблемы решат Орбан и Зеленский
14:47
Экономика
Признаки постепенного выхода из кризиса назвал министр финансов
14:45
Политика
Компенсации и мониторинг: приняты меры в связи с пожарами в Луганской области
14:06
События
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
13:35
События
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
12:30
Политика
Возврат ОРДЛО в Украину только на условиях децентрализации допускают у Путина

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.07 (состоянием на 09:00)2430
Мэр Ужгорода, находящийся под залогом в уголовном производстве попал в ТОП-10 рейтинга градоначальников с высоким риском коррупции1220
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа1204
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.07 (состоянием на 09:00)1022
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС674
Непогода с грозами и сильным ветром идет в Украину251
Появились детали подрыва автомобиля "Укрпочты"194

Досуг

Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламная кампания Google AdWords: настраивайте объявления эффективно! Узнайте о ключевых особенностях рекламы в Google и типах целей, которые можно поставить.
Сегодня, 18:3660
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями.
Сегодня, 18:3552
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
Сегодня, 14:5686
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
На что обращать внимание при выборе АВД. Обзор популярных автомоек.
Сегодня, 14:5273
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Сайлентблоки являются важной составляющей конструкции автомобиля. Они, прежде всего, обеспечивают надежную фиксацию и защиту деталей, вместе с тем сохраняя их подвижность и поглощая вибрации.
Сегодня, 14:5068
Игры, в которые можно играть компании на природе
Игры, в которые можно играть компании на природе
Даже на загородном пикнике возникают моменты, когда компании требуются новые эмоции. После активных действий очень часто хочется предаться более спокойному виду отдыха и настольные игры, лучший для этого компаньон — веселые и интересные игры для двоих и игры для компании за столом.
Сегодня, 09:1892

События

Снова пытались подкупить главу Фонда госимущества
Снова пытались подкупить главу Фонда госимущества
Руководителю ФГИ предлагали 800 тысяч долларов
Сегодня, 21:2137
Антитеррористические учения в Черном море провела СБУ
Антитеррористические учения в Черном море провела СБУ
Бойцы спецслужбы учились отбивать захваченные суда
Сегодня, 20:3947
Лесной пожар локализовали в Луганской области
Лесной пожар локализовали в Луганской области
Огонь локализовали меньше часа назад
Сегодня, 20:2949
В экстренном порядке обменять одного из пленных Украина просит РФ
В экстренном порядке обменять одного из пленных Украина просит РФ
У пленного украинца серьезные проблемы со здоровьем
Сегодня, 20:2350
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
В Украине удалено 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, через которые велась агитация во время президентских и парламентских выборов 2019 года.
Сегодня, 18:0075
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
Жителей Каталонии (автономного региона Испании) будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок на фоне введения масочного режима.
Сегодня, 17:0276
7 Днів