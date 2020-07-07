После закрытия сессии Рады могут назначить главу Нацбанка

Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия этой сессии, 17 июля.

Для этого нардепы соберутся на внеочередное заседание.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

По его словам, пока неизвестно, состоится ли назначение председателя центрального банка до конца очередной сессии.

"Пока что не знаем кандидатуру. Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции, должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.