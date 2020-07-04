Лавров заявил что Украина отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе дезавуировал все договоренности, достигнутые советниками лидеров "нормандской четверки" на недавней встрече в Берлине.

Об этом в пятницу, 10 июля, он сказал в ходе своего выступления на международном форуме "Примаковские чтения", передает ТАСС.

"На недавней встрече помощников лидеров нормандского формата в Берлине, которая была весьма продуктивной, был достигнут ряд договоренностей - и в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми лицами, и в том, что касается - это очень важно - достижения договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты воюющими сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены. Это было согласовано", - сказал Лавров.

По его словам, в Берлине также был согласован такой вопрос, как "представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями".

"По всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, эти понимания должны были быть формализованы в решениях контактной группы, которая на днях закончилась. По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак соответствующее послание направил свои коллегам", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что российская сторона добивается только одного - просит подтвердить приверженность минским соглашениям, как они были подписаны и одобрены Совбезом ООН.

"Мы ежедневно слышим из Киева официальные заявления, которые просто разрушают все те договоренности, которые закреплены Советом Безопасности по итогам "Минска". Во-вторых, при всем при том мы ведем прагматичный разговор с тем, чтобы согласовать конкретные шаги по продвижению по всем аспектам минского документа", - резюмировал Лавров.