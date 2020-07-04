Назвали кандидата который может занять пост вице-премьера по ОПК

В Раде назвали вероятного претендента на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Им может стать бывший глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По его словам, на следующей неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения.

Кроме того, на сайте парламента появилось постановление о назначении Уруского вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Постановление направлено на рассмотрение комитета.

Добавим, Олег Уруский занимает должность директора инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина". До этого он был главой Государственного космического агентства Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2003-2005 годах возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров. В 2005 году был первым заместителем министра промышленной политики.