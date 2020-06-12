 

На новый скандал из-за Саакашвили отреагировал МИД

Политика Сегодня, 23:110
На новый скандал из-за Саакашвили отреагировал МИД

Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины. 

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией.

Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

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Теги: news, Новости, Украина, МИД, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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