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Политика Сегодня, 04:0036
Ряд соглашений ко встрече с президентом Беларуси готовят у Зеленского

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовятся к встрече с президентом Беларуси осенью 2020 года.

Сейчас продолжается подготовка двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба ОП. 

Так, сегодня состоялись телефонные переговоры руководителя ОП Андрея Ермака с главой Администрации президента Беларуси Игорем Сергиенко. Обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей.

"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью в этом году", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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