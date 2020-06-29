Народные депутаты договорились собираться летом на внеочередные заседания для принятия ряда неотложных законопроектов.

Об этом сообщил "Слуга Народа" Александр Качура, передает телеканал "Украина 24".

По его словам, нардепы договорились, что во время летнего периода работа не будет прекращаться.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов", - сказал Качура.

Также он анонсировал, что депутаты планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период для принятия социальных и "антикоронавирусных" законопроектов.