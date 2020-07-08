В Болгарии президент призвал правительство уйти в отставку

В болгарской столице Софии прошел протест против правительства в поддержку действующего президента Румена Радева.

Сотни людей приняли участие в акциях.

Об этом сообщает BTV Novinite.

Накануне утром сотрудники прокуратуры, Министерства внутренних дел, Бюро защиты свидетелей и других органов по постановлению Софийского военного суда и Специализированного уголовного суда провели обыск в администрации президента.

Отмечается, что обыски прошли в кабинетах советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова. Затем обоих задержали по подозрению в "торговле влиянием". Кроме того, был задержан и известный бизнесмен Пламен Бобоков.

Причиной обысков стало заявление Радева, согласно которому Национальная служба защиты, что охраняет высшие лица государства, должна прекратить защищать Ахмеда Догана, почетного председателя "Движения за права и свободы".

Считается, что Доган является одним из самых влиятельных людей в стране и контролирует судебную ветвь власти.

Радев утверждает, что решение о безопасности Догана приняла комиссия, которой руководит правительство.

Президент также считает, что причиной этих мер стала его критика в адрес правительства и прокуратуры. В выступлении перед собравшимися на площади перед администрацией он призвал "выгнать мафию из исполнительной власти" и прокуратуры.

Также митингующие собрались у резиденции Догана на побережье Черного моря.