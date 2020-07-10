К выходу Украины из минских соглашений готовы у Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности в Кремле к выходу Украины из Минских соглашений.

По его словам, всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

Об этом сообщает агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.