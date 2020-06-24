Президента Косово по делу о военных преступлениях допросят в Гааге

Сегодня, 13 июля, в Гааге международные прокуроры будут допрашивать Президента Косово Хашима Тачи в деле о военных преступлениях 1998-1999 годов.

Тогда он был главнокомандующим Армии освобождения Косово, которая вела партизанскую войну за независимость от Сербии.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 24 июня Специализированная прокуратура (SPO) для рассмотрения преступлений выдвинула обвинения против действующего президента по подозрению в военных преступлениях совершенных во время войны в Косово в 90-х годах прошлого века. Таким образом, он может иметь отношение к сотни убийствам, насилию и пыткам.

Сам Хашима Тачи отвергает все обвинения, однако на своей странице в Facebook написал, что поедет в Гаагу по приглашению суда для собеседования.

“Хотя мои соотечественники, как и я, предстанут перед международным правосудием с достоинством и добродетелью, я призываю вас быть едиными в решении вызовов, с которыми сталкивается наша страна”, - сказал Тачи.

На стадии досудебного разбирательства юристы в Гааге должны решить, следует ли продолжать производство.