Все политические силы объединиться в коалицию пригласил Дуда

Президент Польши Анджей Дуда, по данным экзитпола, переизбранный на второй срок, выступил за создание "коалиции для польских дел".

Он пригласил все политические силы объединиться в правящую коалицию.

Об этом Дуда сказал в своем штабе сразу после объявления данных экзитпола, сообщает tvn24.

"В последние дни я говорил, что хотел бы создания коалиции для польских дел, коалиции для польских ценностей. Я сделаю все, чтобы она действительно была создана. Чтобы политики, представляющие различные взгляды, и люди, которые их поддерживают, для которых важны такие ценности, как семья, польское сообщество, культура, традиции, история, героизм и гордость, были вместе в этих самых важных делах и продемонстрировали, что мы едины", - сказал Дуда.

Он поздравил своего конкурента на выборах с результатом и пригласил его в президентский дворец, чтобы пожать руки.

"Я хотел пригласить господина Рафала Тшасковского пожать руку и закончить эту кампанию", - сказал президент Польши.

В свою очередь, Тшасковский, выступая в своем штабе, высказал уверенность, что официальные результаты выборов отдадут победу именно ему, и поблагодарил своего конкурента Дуду.

Он также высказался против враждебности в политике.

"В политике должны быть противники. Это нормально. Но не должно быть врагов", - сказал он.

В то же время Тшасковский отказался посетить президентский дворец вечером после выборов.

"Наша встреча - это хорошая идея, господин президент. Благодарю. Наиболее подходящим моментом мне кажется время сразу после объявления результатов выборов госизбиркомом", - написал он в Twitter.

Напомним, в Польше завершилось голосование во втором туре президентских выборов.