Еще одно внеочередное заседание завтра проведет Рада

Верховная рада Украины проведет еще одно внеочередное заседание на этой неделе.

Оно состоится во вторник, 14 июля, в 15:00.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"По состоянию на сегодня... уже подготовлено еще одно распоряжение ВР о созыве внеочередного заседания завтра в 15:00 по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен", - заявил спикер Рады.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале разместил соответствующий проект распоряжения.

Отметим, сегодня нардепы сегодня собираются на внеочередное заседание парламента. Они, в частности, проголосуют за включение в повестку дня и примут решение по законопроекту о госбюджете и постановлению о назначении очередных местных выборов в 2020 году.