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Политика Сегодня, 12:0158
Внеочередные заседания для принятия закона об игорном бизнесе может проводить ВР

Верховная рада может продолжить собираться на внеочередные заседания для принятия закона об игорном бизнесе.

На прошлой пленарной неделе нардепы не смогли принять этот документ.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков. 

"Я хотел бы также проинформировать, что обратились депутатские фракции и группы с предложением продлить режим работы, в котором мы работали на прошлой неделе. Я думаю, что если мы быстро не сможем пройти и решить вопрос с законопроектом об азартных играх, то возможны еще внеочередные заседания ВРУ", - сказал спикер Рады.

Подчеркнем, первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко анонсировал, что Верховная рада может перенести голосование за проект закона об игорном бизнесе на следующую сессию. По его словам, проблемным вопросом является количество правок, которые необходимо рассмотреть.

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