В Украине опять очередные налоги – очередные тяготы, которые ложатся на плечи и без того небогатых украинцев.

Речь идет об около 6 тыс. грн за пай в 4 гектара – вот законопроект от "Слуги народа", который предлагает новый налог. Независимо от дохода, фермера заставят с каждого гектара ежегодно платить в местные бюджеты около полутора тыс. грн (пять процентов от нормативной оценки земли). И хотя для физических лиц-предпринимателей, в частности семейных фермерских хозяйств, ставку налога будто то предлагают уменьшить до 2% от нормативной денежной оценки, для рядового "единоличника" ситуация существенно не изменится, ведь он все равно должен заплатить за свои паи.

По данным Госгеокадастра, около 7 млн украинцев имеют земельные паи, 4,7 млн владельцев паев обрабатывают их самостоятельно. И платить налоги в государственную казну большинству просто не под силу. Поэтому в перспективе фермеры будут вынуждены продать за бесценок свои земельные паи, и тогда уже о развитии отрасли сельского хозяйства в Украине речи не будет идти вообще. Украинская земля будет в собственности иностранных компаний, агрохолдингов, которые точно не дадут местным развивать мелкий бизнес.

Как известно, в течение последних лет украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и решают обрабатывать ее самостоятельно. В последние годы тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, люди пытаются хоть как-то зарабатывать на жизнь на местах. Это и создало проблемы для крупных компаний и нынешней власти. Конкуренция за землю растет. Вопреки своим предвыборным обещаниям, из которых за год не выполнено ни одного, президент Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект №3131-п, которым предусмотрено налогообложение паев.

Однако "Оппозиционная платформа - За жизнь" не даст отобрать самое важное и ценное национальное достояние украинцев. Наша партия во главе с Виктором Медведчуком продолжать борьбу за землю, как это делала до сих пор. Уже удалось добиться того, что Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство о признании таким, что не отвечает Конституции Украины (является неконституционным), Закон Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года. Именно благодаря противостоянию оппозиционных сил некоторые нормы закона о землю были изменены, а масштабы земли, которые могли покупать иностранцы, – уменьшены.

Земля стала предметом хищения, что полностью противоречит Конституции Украины, поэтому не смотря ни на что наша позиция принципиальная и последовательная – защитить землю от сплошного распродажи, уберечь фермеров от непосильных налогов и способствовать развитию сельского хозяйства. "Оппозиционная платформа - За жизнь" сегодня стала фактически единственной партией, которая защищает землю сельскохозяйственного назначения. Мы сделаем все для того, чтобы украинская земля не превратилась в товар, как того требуют МВФ, Сорос и транснациональные корпорации.