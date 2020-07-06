Зеленский поддержал ужесточение наказаний за пьяное вождение

На фоне смертельной аварии под Киевом с четырьмя погибшими президент Владимир Зеленский поддерживает ужесточение наказания за пьяное вождение.

Он также назвал это ДТП "страшным примером халатности".

Об этом он заявил на селекторном совещании, передает пресс-служба президента.

Сообщается, что на совещании министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил о рассмотрении законопроекта № 2695 в Верховной раде. Этот проект предлагает ужесточить наказания за смертельные ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, предлагается поднять штрафы за пьяное вождение и ввести штрафы за бегство с места ДТП.

Он также отметил, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, причиной которых стало вождение в пьяном виде. В ответ Зеленский назвал ДТП на Столичном шоссе под Киевом "страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей".

"Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, которую совершил этот водитель… Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - подчеркнул Владимир Зеленский.