Прокурорам выбирать личное обязательство подозреваемым без суда не разрешила ВР

Верховная рада не разрешила прокурорам избирать меру пресечения в виде личного обязательства подозреваемым собственным решением без суда.
Нардепы отправили на доработку соответствующий законопроект №2734.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Проект за основу поддержали лишь 217 парламентариев. На повторное первое чтение законопроект направили 252 голосами нардепов.
Кроме того, документ предлагал:
- прописать понятие обоснованного подозрения;
- расширить права потерпевшего при избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому;
- расширить перечень неотложных следственных действий, которые можно проводить до внесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований;
- обжалование решений или действий следователя или прокурора в ходе досудебного расследования, которые принято или совершено способом, не предусмотренным этим Уголовно-процессуальным кодексом.