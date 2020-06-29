На доработку закон, который позволит уволить Сытника отправила Рада

Верховная рада на повторное первое чтение законопроект, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро.

Этот проект вносит изменения в закон о НАБУ

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, закон о НАБУ предлагали дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме того, проект дополнял статью 13 закона о НАБУ положением, согласно которому ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются не только к лицам, претендующим на назначение на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но и к работникам НАБУ.