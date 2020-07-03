Ветировать закон об игорном бизнесе могут попросить президента в Раде

В Верховной раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе.
После исправления замечаний, закон планируют снова проголосовать.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, сейчас в законе существует несколько технических разногласий.
"Сейчас сведем это в кучу и посмотрим. Есть два сценария: первый сценарий все нормально и мы как-то технико-юридическими правками это исправим. Если нет, то будем просить президента с замечаниями для того, чтобы еще раз проголосовать", - заявил Арахамия.