Ветировать закон об игорном бизнесе могут попросить президента в Раде

В Верховной раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе.

После исправления замечаний, закон планируют снова проголосовать.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас в законе существует несколько технических разногласий.

"Сейчас сведем это в кучу и посмотрим. Есть два сценария: первый сценарий все нормально и мы как-то технико-юридическими правками это исправим. Если нет, то будем просить президента с замечаниями для того, чтобы еще раз проголосовать", - заявил Арахамия.