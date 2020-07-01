 

Закон о списании долгов на оптовом рынке электроэнергии подписал Зеленский

Политика Сегодня, 21:4335
Закон о списании долгов на оптовом рынке электроэнергии подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Верховная рада одобрила законопроект 17 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Документом предусматривается погашение задолженности путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств госбюджета.

Реализация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии.

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