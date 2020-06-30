Небольшой рост рейтинга Зеленского зафиксировали социологи

Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский.

Действующего президента поддерживают 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, Юрия Бойко получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко 15%, Юлию Тимошенко 8%.

За Игоря Смешко отдали бы голоса 4,5%, за Анатолия Гриценко - 3%, за Олега Ляшко и Руслана Кошулинского по 2%, за Александра Вилкула 1%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за первого проголосовали бы 71,5%, за второго - 28,5% избирателей.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.



