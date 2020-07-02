 

В честности и порядочности окружения Зеленского сомневются более 70% украинцев

Политика Сегодня, 14:4555
В честности и порядочности окружения Зеленского сомневются более 70% украинцев

В начале июля 2020 года три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского.

К самому президенту в целом относятся положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова

По данным опроса, 9,3% респондентов считают, что и Зеленский, и большинство членов его политической команды являются честными и порядочными людьми.

Еще 40,5% заявили, что Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать.

Кроме того, 32,8% украинцев считают, что ни Зеленский, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, окружение, 7dniv, 7dnivinfo  
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