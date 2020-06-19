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Политика Сегодня, 16:5358
Рада приняла закон о медиации за основу

Верховная рада приняла за основу законопроект Кабинета министров №3504 о медиации. 

Этот документ определяет, когда можно применять данную процедуру и в чем ее суть.

Об этом сообщает РБК-Украина

За документ проголосовали 339 нардепов.

Отметим, медиация - это процедура урегулирования спора, лишенная формализма. Так, медиатор поддерживает вовлеченные в спор стороны в выработке самостоятельного примирительного соглашения, но в отличие от третейского судьи (арбитра) медиатор не определяет и не принимает никаких решений по спору.

Закон предлагает применять медиацию в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также по уголовным производствам при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.

Указано, что физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или при исполнении решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража.

Медиацию будут проводить по взаимному согласию сторон. Статус медиатора сможет получить любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами.

В документе прописано создание реестров медиаторов. Их смогут вести объединения медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы госвласти и органы местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или услугами которых пользуются.

Также закон определяет права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, а также требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации.

Напомним, в конце мая правительство внесло данный проект в Раду.

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Теги: news, новости, Украина, Закон, медиация, 7dniv, 7dnivinfo  
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