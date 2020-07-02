 

Постановление о назначении нового главы НБУ внесли в комитет Рады

Политика Сегодня, 22:580
Постановление о назначении нового главы НБУ внесли в комитет Рады

На рассмотрение финансового комитета Верховной рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.

Новым главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко.

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

Отметим, Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

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