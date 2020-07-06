Главой Нацбанка был назначен Шевченко

Верховная рада Украины назначила главу Национального банка Украины.

Им стал глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 332 нардепа.

Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №3857 "О назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины".

В 2009 году Кирилл Шевченко был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал соучредителем "Терра Банк", который потом продали.

До осени 2014 года Шевченко также являлся советником председателя правления "Ощадбанка". При этом с 2009 год по 2010 год он был членом наблюдательного совета "Укргазбанка",а в 2014 году занял должность первого зампредседателя правления.

В 2015 году после конкурса Кирилл Шевченко стал председателем правления Укргазбанка.

Напомним, финансовый комитет Верховной рады рекомендовал назначить новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко.