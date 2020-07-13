В Раду пришел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в Верховную раду.

Сегодня, 16 июля, в парламенте проходит торжественное заседание в связи с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"В торжественном заседании Верховной рады принимает участие президент", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава государства выступил перед парламентариями.

Также на заседании присутствуют экс-президенты Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Так, это последняя пленарная неделя ВР перед летними каникулами.

Отметим, после каникул ВР планирует продолжить заседать в пленарные недели по сокращенному графику. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3608 за основу. За него проголосовали 324 нардепа.

При этом в профильном комитете отмечают, что такой график позволит увеличить количество часов работы в пленарном режиме с 18 до 19 часов в неделю.

Закон предусматривает, что во вторник, среду, четверг и пятницу, если не принято (ad hoc) иное решение ВР, пленарное заседание продолжается с 10 до 15 часов (в пятницу - до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.