Кандидатом в мэры Киева "Слуга народа" выбрала Верещук

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на выборы мэра Киева.

На заседании партии присутствовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Партия совместно с главой государства выбрала единого кандидата из пяти претендентов. Так, на выборы мэра столицы от партии "Слуга народа" будет выдвигаться Ирина Верещук.

"В праймериз победила Ирина Верещук. Она набрала 87 голосов. Президент тоже отдал голос за Верещук. Она победила", - сообщил источник издания, присутствовавший на заседании.

Следующими по рейтингу расположились Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура. Также в мэры столицы хотел баллотироваться Александр Ткаченко, но его назначили министром культуры.

На брифинге по итогам заседания Зеленский объяснил, почему поддержал именно кандидатуру Верещук.

"С точки зрения социологии у Ирины был высокий балл. У нее было уже два балла. Мне не надо было ничего решать. Я действительно поддержал решение партии", - рассказал глава государства.

Отметим, в 2010 году Верещук выбрали мэром Равы-Русской во Львовской области. На посту мэра города она находилась до февраля 2015 года, когда сложила свои полномочия якобы из-за постоянного давления. В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку "Слуги народа". С сентября по ноябрь 2019 года была представителем правительства в парламенте.