 

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год

Политика Сегодня, 21:0733
Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год.

До назначения Шевченко занимал пост главы правления "Укргазбанка".

Декларацию о доходах Шевченко 16 июля обнародовали на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции. 

Так, Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве на 72 квадрата. В ней же прописана и его жена - Юлия Шевченко. При этом сама квартира находится в собственности Валентины Алиповой. Стоимость жилья по последним оценкам указана в размере 11 478 гривен.

Также в бесплатном пользовании у главы НБУ находятся еще три объекта недвижимости, собственником которых указана Валентина Алипова - домовладение в Киеве на 280,2 квадратных метров и два земельных участка в Забирье под Киевом (308 и 2,5 тысячи метров).

В общей собственности с женой Шевченко владеет квартирой в Киеве площадью 304,6 метров и двумя машиноместами в столице. Стоимость квартиры оценивается в 3,535 млн грн, машиноместа по 50,5 тысяч грн каждое.

Новый глава НБУ владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, а также имеет права пользования на автомобили Mercedes-Benz G500 2012 года и Range Rover 2013 года, и на водное средство Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Кирилл Шевченко получил за 2019 год в качестве зарплаты на должности "Укргазбанке" 14 млн 593 тысяч 792 грн. Кроме этого он получил от "Укргазбанка" в качестве дополнительного блага 214 тысячу 258 грн, от профсоюза "Укргазбанка" 173 тысяч 439 грн и 400 грн. От отчуждения недвижимого имущества он зарегистрировал доход в размере 13 млн 316 тысяч 940 грн, 426 тысяч 458 грн - в качестве процентов в "Укргазбанке", 31 469 грн - страховых выплат, 7996 - выплата от юрлица и 1357 грн в качестве подарка в не денежной форме.

Жена Шевченко заработала за прошлый год в "Страховой компании Универсальный Полис" 89 054 гривен.

У Шевченко есть деньги на 9 банковских счетах в "Укргазбанке" - 26 грн, 442 грн, 618 тысяч 939 грн, 81 грн, 3 фунта стерлинга, 1427 евро, 1 евро, 250 тысяч грн, 165 тысяч 742 евро. Еще 3 498 грн имеет на счете в "Укргазбанке" Юлия Шевченко.

Всего Шевченко имеет 22 банковских счета - все в "Укргазбанке". Его жена 4 счета в "Приватбанке".

Кроме этого на жену записан кредит в размере 161 тысяч 647 грн от "Кристалбанка".

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Теги: news, новости, Украина, Декларация, 7dniv, 7dnivinfo, Шевченко  
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