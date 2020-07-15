Генсек ООН призвал все стороны к сотрудничеству по делу МН17

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление по поводу шестой годовщины катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе.

Он призвал все государства-члены ООН сотрудничать со следствием по этому делу.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Также генсек ООН признал важность работы независимой международной следственной группы, которая расследует катастрофу МН17.

"Генеральный секретарь признает важную работу независимой Совместной следственной группы для установления ответственности и принимает во внимание судебные процессы вокруг этого дела в Нидерландах", - заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.